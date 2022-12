Inseguimento spericolato a Baiano, carabiniere avverte malore e giovane in fuga Attimi di tensione per le strade del mandamento: Giovane non si ferma all'alt e auto danneggiate

Con il clima di paura a causa dei furti, ieri sera la popolazione del mandamento ha vissuto attimi di tensione per un altro episodio. Un inseguimento tra carabinieri e un un giovane che non si è fermato all’alt, finito con il ricovero in ospedale del militare, decine di auto danneggiate e il giovane in fuga.

Tutto è accaduto intorno alle 21, nel territorio del baianese, dove, proprio ieri mattina, il Prefetto ha predisposto un rafforzamento dei controlli, in seguito ai numerosi episodi di furti in abitazione. Quindi, proprio a Baiano, ieri sera, c’era una pattuglia dei carabinieri per il controllo del territorio. Uno dei militari ha imposto l’alt a un giovane di circa venti anni, alla guida di una utilitaria. Il ragazzo, però, ha pensato di violare il posto di controllo e proseguire dritto. Ne è nato un inseguimento tra i carabinieri e il ventenne.

Uno spericolato inseguimento per le strade di Baiano. Il ragazzo in preda a uno stato di follia, durante la corsa ha danneggiato numerose vetture parcheggiate lungo le strade cittadine. Ad un certo punto, vistosi braccato, ha abbandonato l’auto e ha deciso di proseguire la sua fuga a piedi. Anche i carabinieri hanno lasciato la macchina e hanno continuato a inseguirlo a piedi. Purtroppo, uno dei militari, durante la corsa, ha avvertito un malore e si è accasciato al suolo. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasportato il carabiniere in ospedale per le cure del caso. Il giovane, invece, è stato identificato ed ora rischia seri provvedimenti.