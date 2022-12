Furti nel Mandamento: preso il basista, è il 26enne fermato dai carabinieri Ora si cercano gli altri componenti della banda

Era stato individuato dai carabinieri e dopo una rocambolesca fuga per le strade del mandamento è stato fermato e arrestato. Si tratta di un 26enne di Mugnano del Cardinale che, secondo i carabinieri, è il basista dei furti avvenuti nelle case del Mandamento-Baianese. Il particolare è emerso dalle verifiche sui cellulari nell’ambito delle attività di indagine che potrebbero portare a risalire all’identità dei malviventi della gang, complici del 26enne.

Quest’ultimo, che ha precedenti per spaccio di stupefacenti, è stato ammanettato dopo un rocambolesco inseguimento per le vie di Baiano. Dalla perquisizione veicolare, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto tre coltelli, un tirapugni e una borsa con all’interno pinze, cacciaviti, chiavi esagonali, taglierini, calamita telescopica e fili di ferro per saldatura.

Per il 26enne, difeso dall’avvocato Nicola D’Archi, è stato convalidato l’arresto. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino ha anche applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ora si cercano gli altri componenti della banda.