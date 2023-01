Tentato omicidio di Capodanno, giovedì udienza di convalida per i due indagati I due compariranno dinanzi al gip Cassano per la convalida dei fermi indiziati di delitto

Mercogliano – Nico Iannuzzi e Luca Sciarrillo entrambi sottoposti alla misura cautelare in carcere, giovedì mattina compariranno dinanzi al gip per la convalida del fermo emesso domenica sera nei loro confronti. I due difesi dall’avvocato Gaetano Aufiero – dopo la convalida della misura precautelare – potranno scegliere di rispondere o meno alle domande del gip Cassano e chiarire la loro posizione nel grave ferimento di Roberto Bembo, il 21enne di Mercogliano, attualmente in coma farmacologico. Il ragazzo in ospedale sarebbe stato dapprima brutalmente picchiato con un tirapugni e poi colpito per ben tre volte con un coltello, al collo, all’addome e alla schiena, da Nico Iannuzzi, figlio di un ex esponente del Clan Partenio.

Il tentativo di fuga

Dopo la brutale aggressione i tre sono fuggiti. Mentre gli amici di Bembo, hanno soccorso il loro amico trasportandolo in ospedale. Le condizioni di Bembo, impegnato nel sociale e attualmente impegnato nel servizio civile presso il Comune di Mercogliano, sono apparse subito gravissime. Due gli arresti cardiaci subiti. Il peggio è stato evitato grazie all’immediato intervento dei medici del nosocomio di Contrada Amoretta. Il giovane è stato sottoposto a ben due interventi chirurgici e ora è in coma farmacologico. Le sue condizioni sono sempre stazionarie, ma critiche.