Auto in fiamme nella notte, giallo a Domicella Nel rogo coinvolti altri due veicoli. Indagano i carabinieri

Sono in corso accertamenti per un incendio divampato questa notte a Domicella, in Via Casale. Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno completamente distrutto una Fiat Panda e si sono propagate ad altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano che indagano sull'accaduto. Non si sono registrate persone coinvolte. La sala operativa del Comando di via Zingarelli ha inviato in supporto anche la squadra del distaccamento di Nola, Comando di Napoli.