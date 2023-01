Incendio a Lioni, famiglia salvata in extremis dai vigili del fuoco I fumi tossici del rogo, divampato in un garage, hanno invaso la casa

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, alle ore 06'40 di oggi 4 gennaio, è intervenuta in contrada Procida Vecchia sempre a Lioni, per un incendio che si è sviluppato nel garage di un'abitazione di tre piani fuori terra del posto. La sala operativa del Comando di via Zingarelli ha inviato in supporto la squadra del distaccamento di Montella e un'autobotte dalla sede centrale di Avellino. Le fiamme hanno interessato un'autovettura, un trattore, legna e materiale vario, e sono state spente con non poco difficoltà, in quanto i fumi della combustione hanno invaso l'intera struttura. L'abitazione era occupata da una famiglia, coniugi anziani e figlio, e mentre l'uomo con il figlio sono riusciti ad uscire dalla struttura, la donna ottantenne si è rifugiata all'ultimo piano affacciata ad una finestra, da dove è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco facendola scendere con la scala. La stessa è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali l'anno visitata sul posto senza fare ricorso al ricovero ospedaliero, per tutti i componenti della famiglia un grande spavento. La struttura è stata messa in sicurezza.