Lioni, motocarriola a 800 euro: l'offerta/truffa on line I carabinieri hanno denunciato un 20enne e un 30enne della provincia di Napoli

I carabinieri della stazione di Lioni hanno denunciato alla competente autorità Giudiziaria un 20enne e un 30enne della provincia di Napoli per “truffa”. Nella circostanza, un uomo del posto, dovendo acquistare una motocarriola, è stato attratto da un’offerta pubblicata su un sito online, effettuando il pagamento di 800 euro mediante accredito su carta prepagata.

Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la macchina agricola e si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i carabinieri sono riusciti ad identificare i due presunti truffatori che, alla luce delle evidenze emerse, sono stati deferiti in stato di libertà. Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti rubati.