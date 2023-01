Bus Air in fiamme, paura a Santa Paolina: autista mette in salvo 3 passeggeri Vigili del fuoco sul posto allertati da decine di telefonate

I Vigili del Fuoco di Avellino oggi intorno 13'40 sono intervenuti a Santa Paolina, alla frazione Santa Lucia sulla strada Provinciale 55, per un incendio che ha interessato un autobus di linea in fiamme. Il conducente del bus, durante la marcia, accortosi della fuoriuscita di fumo dalla parte posteriore del mezzo, ha prontamente fatto scendere i tre passeggeri presenti a bordo, prima che le fiamme avvolgessero l'autobus. Due le squadre che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. Decine le telefonate giunte alla sala operativa del Comando di via Zingarelli, anche dei residenti del posto, per l'autista e i tre passeggeri, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza

"Nessuna conseguenza per i viaggiatori, nei confronti dei quali l’azienda manifesta tutto il suo rammarico. All’autista i ringraziamenti della governance per la freddezza avuta e la prontezza di riflessi mostrata nell’intuire quanto stava accadendo - spiegano i dirigenti dell'Air in una Nota Stampa. -.

Intanto AIR, espletata la gara, a breve procederà al nuovo affidamento della manutenzione. La società sta anche lavorando al rinnovo del parco rotabile. Nei prossimi mesi è previsto l’arrivo di ulteriori 76 bus, che vanno ad aggiungersi ai 236 mezzi consegnati all’azienda nel 2022.