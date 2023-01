Abusi sessuali su minori, il senegalese verrà giudicato con rito abbreviato La prima denuncia nei suoi confronti fu presentata nel maggio scorso da una mamma

Serino – F.G. 37enne senegalese, da anni residente a Serino, verrà giudicato con rito abbreviato. La sentenza, per F.G, difeso dall’avvocato Nicola D’Archi potrebbe essere emessa il 31 gennaio prossimo quando si celebrerà l’udienza preliminare nel tribunale di Napoli.

Le accuse

Stando all’impianto accusatorio i due undicenni sarebbero stati adescati dal 37enne senegalese. Gli inquirenti sono convinti che in tutti i casi portati alla luce dalle accurate indagini sia stato utilizzato sempre lo stesso modus operandi. Dapprima l’invito a casa sua, in dono piccole somme di denaro, per poi chiedere foto di parti intime o prestazioni sessuali.

Nuove accuse

Intanto le indagini continuano in quanto gli inquirenti avrebbero individuato altre presunte vittime degli abusi sessuali del 37enne, operaio fino a maggio scorso, in un pastificio della zona.