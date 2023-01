Ariano: 3 cuccioli al freddo in un cunetta ma ciò che accade dopo è emozionante Ancora uno squallido abbandono di animali nelle campagne di Ariano Irpino: si indaga

Ancora uno squallido abbandono di animali nelle campagne di Ariano Irpino. Tre cuccioli di cane, tutti femminucce al freddo e al gelo in una cunetta, tra rifiuti inombranti all'interno di un cartone inzuppato di acqua.

A fare la scoperta sono stati tre operai dell'ufficio tecnico comunale i quali hanno subito lanciato l'allarme. In pochi minuti una grande onda di solidarietà concreta.

Un volontario della protezione civile flumerese Matteo Cardinale insieme ad un automobilista di passaggio Angelo Pompeo si sono subito attivati per metterli in sicurezza. Dell'accaduto è stato informato personalmente il comandante della polizia municipale Angelo Bruno in continuo contatto con i soccorritori.

Una storia che ha avuto in pochissimi minuti un lieto fine grazie ad un angelo incontrato lungo a strada. Ecco cosa è successo.

Gabriele Albagini, un abitante di contrada Orneta stava camminando a piedi nei pressi del centro fieristico di contrada Casone, ha notato movimento vicino all'isola ecologica e si è fermato con la sua auto mentre stava facendo ritorno a casa. Non ci ha pensato un solo istante. Ha prima adottato personalmente uno dei cuccioli, ha provveduto poi al telefono a trovare casa ad un secondo grazie ad Angelo Pannese e intenerito da questa triste storia ha portato via in stallo provvisorio anche la terza sorellina, che diversamente sarebbe rimasta solo nella cunetta. La polizia municipale ha garantito il proprio supporto per le procedure di sterilizzazione. Resta ora da adottare una delle tre sorelline sventurate e si spera che possa trovare prestissimo anche lei un angelo.

Avviate intanto le indagini per individuare chi ha abbandonato i cuccioli in questa zona video sorvegliata dove proprio recentemente era stato individuato l'autore del deposito abusivo di rifiuti ingombranti, rimossi proprio stamane dalla squadra dell'ufficio tecnico comunale.