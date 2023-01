Avellino, sfila il corteo studentesco in memoria di Roberto Bembo Striscioni, frasi e ricordi: gli studenti di Avellino hanno omaggiato il 20enne di Mercogliano

Un corteo lungo e composto partito dalle scuole di via Morelli e Silvati ha sfilato per le strade della città. Ad organizzarlo la popolazione studentesca in memoria di Roberto Bembo, il 20enne accoltellato la mattina di Capodanno. Questa mattina in centinaia sono scesi in strada con striscioni e foto che ricordano Bembo. Gli studenti hanno fatto tappa davanti all’istituto Amatucci, scuola frequentata da Roberto, dopoché hanno percorso il Corso Vittorio Emanuele fino a raggiungere piazza Libertà. La morte del giovane ha colpito un’intera comunità. Sabato pomeriggio i funerali nella chiesa di Mercogliano alla presenza di migliaia di persone.