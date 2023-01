Concorsone, il Comune di Avellino ipotizza il tentativo di sabotaggio Affidato l'incarico all'avvocato Petrillo per verificare eventuali tentativi di far saltare la prova

Ariano Irpino – Il Comune di Avellino ha firmato il mandato all’avvocato Luigi Petrillo per verificare se, nel corso dello svolgimento della prima prova, ci siano stati “tentativi di sabotaggio” nel centro fieristico di Ariano Irpino, il 9 dicembre scorso.

Affidamento incarico

La comunicazione della firma del mandato affidato al penalista Petrillo è arrivata direttamente dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che fin dall’inizio ipotizzò che dei “facinorosi tentarono di sabotare la prova”. A causa di cinque o sei mascalzoni si accumularono ritardi, furono sollevate accuse di brogli e irregolarità tutte false e destituite da qualsiasi fondamento”. Per queste accuse la Procura di Benevento aprì subito un’inchiesta e le indagini sono tutt’ora in corso. Stamane il primo cittadino di Avellino ha dato mandato all’avvocato Luigi Petrillo “per seguire da vicino lo sviluppo di questa vicenda. Siamo pronti a costituirci parte civile contro eventuali sabotatori. Naturalmente verificheremo se ci sono stati eventuali disservizi nell'organizzazione ma i concorsi si sono svolti in maniera trasparente. La commissione gode della mia piena e totale fiducia. Sono tutte persone di comprovata e specchiata onestà non solo intellettuale” ha precisato il sindaco Festa. Il Comune è persona offesa.

Le segnalazioni durante la prima prova

Moltissime furono le segnalazioni che raccontarono di qualsiasi forma di disservizio. I disagi, infatti, cominciarono già nelle operazioni d'ingresso e, intorno alle dieci, scoppiò il caos. Alcuni partecipanti decisero di sporgere denuncia perché, stando a quanto si apprese, le pagine su cui erano scritte le domande sarebbero state fotografate e divulgate. L’inchiesta farà piena luce sulla vicenda “concorso”.