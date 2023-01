Insieme per Avellino e l'Irpinia: "Mettere in sicurezza l'Ofantina" Il cordoglio per la morte di Mario Salzarulo e il monito alle istituzioni

Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” si stringe attorno ai familiari e agli amici di Mario Salzarulo, persona molto conosciuta, in particolare in alta Irpinia per le sue spiccate capacità nell’ambito agricolo e dei fondi europei e per la passione politica che lo ha sempre contraddistinto, tragicamente scomparso dopo un incidente stradale sull’Ofantina.

A fine novembre 2022 sollecitammo le istituzioni in un convegno a Rapone organizzato dalla Svimar anche per la messa in sicurezza di questa importante via di comunicazione; proprio il 28 di questo mese terremo un evento ad Avellino dove ribadiremo ulteriormente le priorità per questi territori, a maggior ragione in onore e nel ricordo di Mario, la cui scomparsa lascia un vuoto incolmabile per l’Irpinia.