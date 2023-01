Trovato privo di vita in un casolare abbandonato: tragedia in Irpinia Soccorsi inutili da parte dei sanitari del 118

Lo hanno trovato privo di vita, impiccato all'interno di un casolare abbandonato di famiglia. Tragedia nelle campagne di Montecalvo Irpino. La vittima dell'insano gesto è un 40enne del luogo, non sposato.

A lanciare l'allarme sono stati i familiari dopo aver notato la sua assenza.

L'uomo ha scelto di porre fine alla sua esistenza non molto distante dal paese, alla località Corsano, in quello stesso luogo in cui negli anni fa perse la vita suo padre al termine di un terribile incidente nei campi.

Persona perbene, mai un'ombra su di lui. Faceva la spola tra l'Irpinia e la Germania per lavoro con sacrifici e onestà.

Persona molto riservata, umile e particolarmente schiva. Viene descritta così la vittima in paese da chi ha avuto modo di conoscerla.

Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri ma ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Era ormai già troppo tardi.