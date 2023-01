Auto in fiamme nella notte davanti al Municipio a Forino: si indaga Incendio domato dai vigili del fuoco

Sono in corso accertamenti per un incendio divampato ieri sera a Forino. Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno interessato una Volkswagen Polo parcheggiata in Piazza Municipio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano. A lanciare l'allarme sono stati i residenti ed alcuni automobilisti di passaggio. Fortunatamente non si registrano conseguenze a persone o danni ad altre vetture e strutture adiacenti.