Ariano, non solo antenne trafugate: ecco cosa è successo la scorsa notte Ancora un grave episodio nel centro della città

Non solo antenne trafugate ora a farne le spese sono anche i lunotti delle auto. E' successo durante la notte in via Covotti, per intenderci sotto una palazzina che sporge nella zona di parco Pallottini ad Ariano Irpino.

Ancora una volta in pieno centro. Non è dato sapere se gli episodi che stanno avvenendo con troppa frequenza negli ultimi giorni, siano collegati tra loro.

Rinvenuto un pezzo di tronco, utilizzato per infrangere il vetro posteriore dell'auto di proprietà di una donna. E' l'ennesimo grave gesto che si verifica nel centro di Ariano e che come tutti gli altri al momento resta purtroppo impunito.