Maltempo Avellino, tragedia sfiorata a San Tommaso: albero si abbatte sulle auto Il vento forte ha sradicato un grosso pino che è finito sulle auto. Distrutti anche i balconi

Solo per un puro caso non è avvenuta una tragedia. A San Tommaso, zona alta della città, un grosso pino si è sradicato dal suolo a causa del forte vento ed è finito sulle auto in sosta. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma le macchine sono andate distrutte. Ma non solo. Paura per i residenti del secondo e terzo piano della palazzina, perché l'albero ha distrutto anche le ringhiere dei balconi. (guarda la fotogallery)