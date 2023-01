Terrore nella Rems, violenta lite e aggressione: 4 feriti in ospedale ad Ariano Ennesima e grave azione violenta nella struttura sanitaria di San Nicola Baronia

Terrore nella Rems in Irpinia a San Nicola Baronia. Lite violenta tra due ospiti, gli operatori sanitari intervengono per calmare gli animi e in tre finiscono in ospedale.

Attimi di concitazione e tragedia sfiorata solo per un soffio. Il bilancio infatti poteva essere ancora più pesante.

Uno dei due litiganti, in preda ad un raptus si è scagliato contro un infermiere, procurandogli una ferita da morso alla pancia. Durante la colluttazione una infermiera è stata scaraventata a terra, battendo la testa sul pavimento e un oss invece è stato raggiunto da un pugno al volto. Al pronto soccorso del Frangipane anche l'aggressore.

Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze serie, ma il bilancio poteva essere davvero drammatico.

Episodi che sono all'ordine del giorno nella Rems. E nel corso degli anni sono avvenuti anche fatti purtroppo gravissimi.

La residenza per la esecuzione delle misure di sicurezza è stata istituita a seguito della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari avvenuta nel 2014 ed ospita circa una ventina pazienti psichiatrici autori di reato.

Presso la struttura vengono eseguiti programmi terapeutici riabilitativi individuali a seguito dei quali il paziente, cessata la pericolosità sociale, rientra in carico ai territori di provenienza.

Il precedente, nel gennaio del 2018

Con l'accusa di lesioni e minaccia aggravata un 38enne di Napoli, fu arrestato dai carabinieri della compagnia Ariano Irpino.

L'uomo, sottoposto alla misura di sicurezza con ricovero presso la Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di San Nicola Baronia, per futili motivi, aggredì violentemente a calci e pugni due internati presso la stessa struttura.

Immediatamente soccorsi, entrambi furono trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino e giudicati guaribili in 20 giorni per le lesioni subite.

Negli anni precedenti, sempre in questa struttura si registrò la fuga di un paziente, che nel frattempo aveva intimorito alcuni abitanti e tentato di portare via un'auto. Anche in quell'occasione risultò determinante l'intervento dei carabinieri.