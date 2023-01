Maltempo, cede un terrapiano: chiusa al traffico la statale 7 Ofantina Immediato l'intervento dell'Anas, condizioni meteorologiche particolarmente avverse

E' provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 7 “Appia” Ofantina in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il km 314,200 ed il km 333,600. La comunicazione arriva dall'Anas.

La chiusura provvisoria si è resa necessaria a causa del cedimento di un tratto di terrapieno, attiguo alla tratta stradale, nel territorio comunale di Cassano Irpino.

Il personale dell'Anas è intervenuto sul posto allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile, a seguito degli opportuni interventi e verifiche del caso, nella zona sono ancora in corso condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

Le deviazioni per la circolazione sono al momento attive lungo la ex SS400 di Castelvetere e la ex SS164.