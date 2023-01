Omicidio Bembo, squarciate le gomme all'auto dei familiari di Iannuzzi I due giovani accusati di omicidio volontario aggravato sono stati trasferiti da Bellizzi Irpino

Omicidio di Capodanno, danneggiata l’auto dei familiari di Nico Iannuzzi, colui che stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, avrebbe sferrato i fendenti mortali a Roberto Bembo. La notte di due giorni sono state squarciate due gomme all’auto in uso a Nico Iannuzzi. Sull’auto danneggiata sono concentrate le indagini di procura e degli uomini della squadra Mobile di Avellino, agli ordini del vicequestore Gianluca Aurilia per individuare i responsabili nel più breve tempo possibile, per cercare di stroncare sul nascere un clima di tensione che rischia di generare altra violenza.

Trasferimento presso altre strutture detentive

Episodio che ha reso necessario per motivi di sicurezza il trasferimento dal carcere di Bellizzi Irpino sia del 31enne Nico Iannuzzi che del 28enne Luca Sciarrillo. I due giovani, accusati di omicidio volontario aggravato da futili motivi, sono stati portati rispettivamente presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere e l’altro presso la casa circondariale di Salerno per ragioni di sicurezza.