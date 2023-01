Autotreno sbanda e vola in una scarpata: paura sul raccordo Avellino-Salerno Miracolato il conducente del pesante automezzo

Stava percorrendo il raccordo Avellino-Salerno, quando improvvisamente per cause in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato ed è finito in una scarpata. E' successo nel primo pomeriggio nel tratto che da Serino porta ad Atripalda.

Il conducente dell'autotreno è stato visitato sul posto dai sanitari del 118 intervenuti dopo essere stati allertati dalla centrale operativa di Avellino.

Fortunatamente non ha subito grosse conseguenze. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e di recupero del pesante automezzo.