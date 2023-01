Frana Ofantina, nei prossimi giorni il senso unico alternato Per ora però la circolazione resta interdetta, ad eccezione dei mezzi di emeegenza

"A seguito della riunione svoltasi questo pomeriggio in Prefettura ad Avellino, è emersa la necessità di mantenere interdetta al traffico, ancora per qualche giorno, la strada ofantina nel tratto interessato dalla frana verificatasi ieri sera ( Cassano Irpino - svincolo per Montella) . La stessa sarà transitabile soltanto dai mezzi di emergenza. Nei prossimi giorni, verrà riaperta con un senso unico alternato , in attesa dei lavori resisi necessari per la messa in sicurezza del costone roccioso interessato dall’evento franoso". Lo scrive su facebook il presidente della Provincia di Avellino e sindaco di Montella, Rizieri Buonopane.