Ariano: abbandonava rifiuti in una strada rurale: donna identificata e multata Si indaga intanto sull'ennesimo abbandono di amianto nelle campagne di Sant'Angelo a Torricelli

Da tempo era solita abbandonare rifiuti lungo una strada rurale di Ariano Irpino. Il suo comportamento ha destato l'attenzione del nucleo territoriale della polizia municipale diretta dal tenente colonnello Angelo Bruno che, con un'attività investigativa tesa a ricostruire i movimenti e le abitudini della donna, è riuscita ad identificarla ed a contestarle la violazione.

L'impegno per la difesa dell ambiente, ma soprattutto del vivere civile, è prioritario nel lavoro quotidiano della polizia locale ed un riconoscimento va all'abnegazione e puntualità degli agenti intervenuti.

Controlli incisivi anche nelle varie isole ecologiche della città, grazie anche all'ausilio delle telecamere. Sversamenti abusivi in calo, ma resta altissima l'attenzione.

Si indaga intanto sull'ennesimo abbandono di amianto nelle campagne di Sant'Angelo a Torricelli, zona meglio nota come Capocastagno.

Una mini discarica a cielo aperto. E non è la prima volta in quest'area dove nonostante la denuncia di qualche residente e i controlli ambientali sembra che il fenomeno non voglia proprio cessare.