Frana sull'Ofantina, chiuso il tratto Lioni-Avellino fino a fine gennaio La nota dell'Anas. E' consentito il passaggio solo ai mezzi di soccorso

"Chiusura al traffico su SS 7 VIA APPIA dal km 314+200 al km 333+600, Lioni ed Avellino, su tutte le corsie a partire dalle ore 12:00 del 18/01/2023 fino alle ore 17:00 del 31/01/2023; interesserà tutti gli utenti tranne ai mezzi di soccorso.

Più specificatamente, con il presente disposto si ratifica la chiusura al traffico di SS7 Appia tra i km 314+200 e 383+600 circa con deviazione del traffico lungo le ex 55400 ed ex SS164,

Il mantenimento in efficienza della segnaletica installata sará a cura del personale di esercizio Anas.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica.

Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992)".