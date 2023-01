Autotreno nella scarpata: arriva la gru per il recupero, raccordo chiuso Ieri il grosso mezzo era finito fuori strada ribaltandosi

Lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” è provvisoriamente interdetto al transito il tratto tra il km 23,000 (svincolo di Serino) ed il km 30,400 (svincolo di Atripalda), esclusivamente in direzione di Avellino.

Nel dettaglio, la chiusura al transito è necessaria per permettere le operazioni del caso, compreso l’intervento della gru per la rimozione del mezzo; il mezzo pesante era uscito fuori strada nel primo pomeriggio di ieri, in maniera autonoma, per cause in corso di accertamento.

Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nelle operazioni di gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la circolazione (con istituzione del restringimento della carreggiata) non appena l’intervento di recupero sarà ultimato, presumibilmente nel tardo pomeriggio di oggi.