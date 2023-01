Tentato omicidio Fiore Clemente, la Dda: "nessuna matrice camorristica" Il 64enne fu colpito a pochi metri dal supermercato, in pieno giorno

Il tentato omicidio di Fiore Clemente non è di stampo camorristico. A stabilirlo il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia che ha inviato gli al pubblico ministero della procura di Avellino, Fabio Massimo Del Mauro che ha chiuso le indagini. Il processo per Salvatore Di Matola - difeso dall'avvocato Alessio Ruoppo - si celebrerà ad Avellino per l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, ma non dallo stampo camorristico.

La ricostruzione dell’agguato

Nel mirino Fiore Clemente, 60 anni, considerato negli anni scorsi uomo di punta del Clan Pagnozzi, il sodalizio camorristico che da decenni domina in Valle Caudina, al confine tra le province di Avellino e Benevento. Nell'agguato avvenuto l’11 febbraio del 2022 rimase ferito A. P. 20 anni, nipote di Clemente, che lavorava nel supermercato di via San Martino Vescovo, dove Clemente si era recato per acquistare dei generi alimentari. Il ragazzo stava aiutando lo zio a portare le buste della spesa nell'auto parcheggiata nei pressi quando – intorno alle 10 - un uomo arrivato a San Martino a bordo di un'auto condotta da un complice, armato di pistola fece fuoco contro Clemente, rimasto ferito all'addome e all'inguine. Quattro i colpi esplosi. L'uomo fu sottoposto a diversi interventi chirurgici.