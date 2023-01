L'Irpinia nella morsa del freddo: neve e ghiaccio nelle aree interne Risveglio imbiancato: tutto come nelle previsioni meteo

Mezzi spargisale e spazzaneve in azione dalle prime luci dell'alba in Irpinia dove dalla notte scorsa la neve seppur non in maniera esagerata ha fatto la sua prima vera comparsa dell'inverno. In alta Irpinia la coltre bianca è caduta in maniera copiosa già dalla giornata di ieri. Tutte le scuole di ogni ordine e grado sono rimaste chiuse. Ordinanze da parte dei sindaci firmate e diramate già alla vigila.

Sorveglianza attiva con l'impiego della protezione civile e forze dell'ordine lungo l'A16 Napoli-Bari. Massima attenzione nei tratti più critici dell'Irpinia a partire dall'Ofantina.

Diversi automobilisti in panne, molti dei quali non dotati di pneumatici da neve. Ad Ariano Irpino incessante lavoro già dalle prime luci dell'alba da parte degli operai dell'area tecnica comunale. Diversi gli interventi soprattutto a causa del ghiaccio. Auto trainate nel tratto critico di contrada Viggiano da mezzi spargisale.

E' in vigore intanto fino alle 8 di oggi l'allerta meteo diramata ieri dalla protezione civile della regione Campania di livello arancione su quasi tutto il territorio per temporali e l'allerta per venti molto forti e mare molto agitato con mareggiate, nevicate e gelate sull'intero territorio regionale. Salvo ulteriori decisioni, si passerà al giallo.