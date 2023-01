Altavilla Irpina, sonnifero nel the per violentare la 17enne Le violenze sarebbero avvenute di notte. Lunedì l'interrogatorio del 58enne

Il 58enne le avrebbe somministrato del sonnifero miscelandolo nel the per potere violentare la 17enne, figlia di amici dell’uomo. Violenze che sarebbero avvenute di notte, quando l’uomo si fermava a dormire dalla coppia di amici. E’ quanto emerge dall’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa nei confronti del 58enne, e firmata dal gip del tribunale di Avellino, Francesca Spella. M.D.A. è difeso dagli avvocati Alberico Villani e Michele De Vita.

Gli episodi contestati al 58enne

La ragazza ha raccontato che l’uomo si era presentato a casa con una bottiglia di the senza etichette che avrebbe fatto bere solo alla ragazza. Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti sarebbero almeno tre gli episodi di violenza sessuale sulla diciassettenne compiuti dal cinquantottenne di Altavilla Irpina. Episodi che sarebbero avvenuti di notte, quando l’uomo si tratteneva a dormire a casa della coppia di amici. Tutta la vicenda è stata denunciata dai familiari della ragazza, che sono difesi dall’avvocato Veronica Preziosi e che si costituiranno parte civile nel processo.

Interrogatorio di garanzia

Lunedì mattina nel carcere di Bellizzi Irpino, il cinquantottenne comparirà davanti al Gip del Tribunale di Avellino, Francesca Spella per l’interrogatorio di garanzia. In quella sede potrà fornire la sua versione dei fatti o avvalersi della facoltà di non rispondere.