Altavilla, abusi sessuali su 17enne. Il 58enne: "Non l’ho mai violentata" Ha risposto a tutte le domande del gip, respingendo le accuse

E’ durato oltre un’ora l’interrogatorio di garanzia di M. D.A., il 58enne che da venerdì scorso è ristretto nella casa circondariale di Bellizzi Irpino. Il 58enne – difeso dagli avvocati Alberico Villani e Michele De Vita – ha respinto le accuse e ha cercato di ricostruire in maniera dettagliata le serate in cui è rimasto a dormire a casa degli amici, genitori della presunta vittima. Gli avvocati del 58enne finito in carcere dopo le denunce presentate dai genitori della 17enne, hanno già provveduto a presentare istanza di riesame dinanzi al tribunale partenopeo per chiedere l’attenuazione o revoca della misura cautelare in carcere a cui è sottoposto il loro assistito. Ricorso che verrà discusso nei prossimi giorni.

Dalla ricostruzione effettuata dagli inquirenti sembra che la 17enne, vittima dei presunti abusi sessuali, sia stata stordita con del sonnifero miscelato in del the. La ragazza ha raccontato agli inquirenti di ricordare che il 58enne – almeno in tre occasioni nelle quali si è presentato presso l’abitazione degli amici – aveva con sé una bottiglietta, priva di etichetta e non sigillata con del the. Bevanda che la ragazzina avrebbe bevuto prima di andare a dormire. Gli abusi sarebbero stati compiuti di notte, mentre la 17enne dormiva.