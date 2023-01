Ariano: soccorsi rocamboleschi da parte del 118 e utenti a rischio caduta Mattinata nera davanti all'ospedale Frangipane e in via Conservatorio. Ecco cosa è accaduto

Soccorsi rocamboleschi da parte dei sanitari del 118 e utenti a rischio caduta all'ingresso dell'ospedale Frangipane. Una mattinata d'inferno per chi ha dovuto raggiungere la struttura ospedaliera di via Maddalena ad Ariano Irpino tra neve e ghiaccio insidiosissimo.

I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno fatto davvero l'impossibile per evitare conseguenze ancora più gravi.

"Come è possibile che un obiettivo così sensibile come l'ospedale sia stato lasciato letteralmente abbandonato. Auto bloccate e persone dirette negli ambulatori che hanno rischiato di finire davvero nel vicino pronto soccorso - ci dice arrabbiato un utente - dov'è la protezione civile, che fine ha fatto. Un volontario del gruppo comunale è intervenuto per rifornire di sale i vigili del fuoco, alleviando in parte i disagi ma questo solo a metà mattinata. Un servizio che andrebbe sicuramente riorganizzato, per non trovarsi più impreparati in situazioni del genere.

Strade principali liberi ma problemi seri in quelle più interne, centrali e rurali.

In via Conservatorio un equipaggio del 118 è dovuto intervenire a piedi per un intervento importante e indifferibile. L'ambulanza, postazione Stie di Montecalvo Irpino non è riuscita ad arrivare sul posto ed è rimasta in attesa lungo corso Vittorio Emanuele nei pressi della chiesa del Carmine. Fortunatamente grazie agli operatori che non hanno perso un solo istante, rimboccandosi subito le maniche, l'intervento è andato a buon fine.

Una mattinata da tour de force anche oggi al pronto soccorso dove nonostante la cronica carenza di organico si lavora senza sosta.

E non mancano i soliti accessi da parte di pazienti con codici bianchi che andrebbero gestiti dai propri medici di famiglia o in altre strutture rispetto a gravi situazioni di emergenza che hanno invece la precedenza assoluta. Cure che nonostante tutto non vengono negate a nessuno ma che potrebbero essere gestite in maniera diversa rendendo più agevole il lavoro del personale sanitario. "Ho constatato tutto questo di persona - ci fa notare una donna - e nonostante tutto da quegli eroi che lottano ogni giorno tra mille difficoltà, ho ricevuto tutte le cure necessarie, dopo una brutta caduta che aveva fatto temere il peggio."

Oltre al lavoro svolto nei pressi dell'ospedale Frangipane, i vigili del fuoco sono intervenuti per alberi caduti o pericolanti in località Cerreto, Patierno, Difesa Grande e Cappone.