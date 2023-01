Vetro nella pasta: chiusa la mensa scolastica a Sant'Angelo dei Lombardi Si indaga sull'episodio. Tecnici e operatori al lavoro

Si indaga su un episodio che ha riguardato gli alunni della scuola media di Sant'Angelo dei Lombardi. Una ragazzina mentre era a pranzo alla mensa scolastica avrebbe addentato un pezzo di vetro tra la pasta al sugo. Dopo aver sputato il boccone che stava ingerendo ha scoperto che all'interno c'era proprio un pezzettino di vetro. Fortunatamente si è accorta in tempo della presenza dell'oggetto e ha subito chiamato gli operatori scolastici. Sul caso ci sono indagini interne. Intanto, la mensa è stata chiusa per eseguire tutti i rilievi e mettere in sicurezza l'area.