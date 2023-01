Atripalda, danneggiata l'auto di don Luca: la vicinanza della comunità Vandali hanno rotto il vetro posteriore della sua vettura

“Ti voglio bene e ti benedico tanto tanto tanto, perché ogni volta che nella vita ho dovuto sopportare cose molto più dolorose di queste, il Signore mi ha riempito di amore. Ti auguro di essere felice, chiunque tu sia, perché questo sfregio, per me, si chiama "gioia perfetta”. Questo il messaggio che don Luca Monti, parroco di Atripalda ha inviato (attraverso la sua pagina Facebook) a coloro che hanno danneggiato la sua auto. Don Luca, infatti, l’altro giorno ha ritrovato la sua vettura con il vetro posteriore rotto. Un’azione ad opera di vandali che ha turbato profondamente la comunità atripaldese.

Centinaia i messaggi di vicinanza per don Luca: “Quanta piccolezza in questi gesti vandalici. Il Signore è grande, vede e provvede. Hai superato tempeste e uragani questo è un gesto che ti scivola addosso. Poveri esseri che non conoscono l'amore”; “Vigliacco ti sentivi solo e hai voluto sfogare la tua ira contro la sua macchina potevi andare da lui ti avrebbe regalato gratuitamente parole d'amore e ti avrebbe aiutato a superare la tua ira. Io al tuo posto andrei a chiedergli scusa”.

“Buongiorno Don Luca mi dispiace tantissimo, un abbraccio buongiorno è buona giornata”; “Mi dispiace Don Luca mi rattrista il cuore vedere queste cose, sei un grande”. "Ciao Don Luca. Il perdono è un gesto nobile e fa parte del tuo modo di essere; ma quello che è successo è allarmante perché, questo è certo, tu non hai nemici o persone che ti vogliano far male; e questo preoccupa ancora di più. Ti abbraccio".