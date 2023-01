Allacci abusivi a Solofra: furto di energia elettrica per 25mila euro I carabinieri della locale compagnia hanno scoperto il danno e denunciato 4 responsabili

I carabinieri della compagnia di Solofra hanno denunciato quattro persone del posto, ritenute responsabili di furto di energia elettrica. All’esito di specifiche verifiche, eseguite unitamente a personale della società erogatrice del servizio, presso le attività commerciali e le abitazioni private dei predetti è stato accertato che erano stati effettuati degli allacci abusivi, bypassando il contatore o manomettendo lo stesso, per un danno stimato di circa 25 mila euro. In considerazione delle evidenze emerse, i quattro presunti responsabili sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “Furto aggravato”.