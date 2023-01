Da Foggia ad Ariano per commettere furti nelle attività commerciali: denunciati La polizia individua e incastra grazie all'aiuto delle telecamere due macedoni, padre e figlio

Gli uomini del commissariato di polizia di Ariano Irpino diretti dal vice questore Maria Felicia Salerno, a seguito di articolata attività di indagine, hanno identificato e denunciato per il reato di furto pluriaggravato, due cittadini macedoni, rispettivamente di anni 44 e 26, rispettivamente padre e figlio, entrambi residenti in provincia di Foggia e con diversi precedenti di polizia specialmente per reati contro il patrimonio (furto e rapina).

Ecco cosa è accaduto

Il 24 dicembre scorso, vigilia di Natale durante la pausa pranzo, in pieno giorno è stato messo a segno un furto all'interno di un'attività commerciale. Due persone con spavalderia si erano introdotti all'interno, a volto scoperto fino a forzare e ad aprire con estrema facilità la porta d'ingresso della struttura. Qui una volta entrati si sono impossessati della somma di € 2.100,00 e alcuni oggetti di valore.

Il personale del commissariato di polizia di Ariano Irpino, squarda volante, anti crimine e scientifica giunto sul posto avviò subito le indagini acquisendo in particolare le registrazioni del sistema di video sorveglianza in dotazione alla vittima.

L’attività ha permesso di risalire alla targa dell’auto, una Fiat 500, utilizzata dai malfattori, risultata noleggiata presso un’agenzia di Foggia, e di giungere all’esito positivo della comparazione dei volti dei due ladri catturati dal sistema di video sorveglianza della struttura con le foto presenti nello schedario Afis della polizia scientifica.

Nel corso delle indagini sono stati acquisiti a carico dei due significativi indizi per un analogo furto perpetrato, nel pomeriggio del 23 dicembre 2022, ai danni di altra attività commerciale nel territorio di Potenza.