Frana la strada provinciale 58 tra Greci e Faeto: nuovo isolamento, fate presto Una nuova tegola si abbatte sulle aree interne in Irpinia

Una nuova tegola si abbatte sulle aree interne in Irpinia. Chiusa a causa di una frana la strada provinciale 58 che da Greci porta a Faeto. Un'arteria di collegamento di vitale importanza nella Valle del Cervaro tra l'Irpinia e il foggiano. Lo smottamento ha riguardato un tratto laterale della sede stradale.

Attualmente il transito è interrotto in attesa delle verifiche e interventi da parte della provincia di Avellino. Percorso alternativo non facile verso Castelluccio e Troia.

Disagi enormi per residenti, titolari di attività ed automobilisti

Per chi è titolare di un'attività commerciale e imprenditoriale in questa zona è una vera e propria odissea spostarsi per lavoro, soprattutto in situazioni di emergenza. Viene sollecitato un intervento urgente da chi di competenza, per fa si che quei blocchi come spesso accade in questi casi, da provvisori non diventino definitivi.

Che si prenda in esame l'esempio di Cassano dove la situazione grazie ad un ottimo lavoro effettuato è stata sbloccata in poche ore, quasi in tempi record.

La provincia di Avellino dal canto suo ha garantito la massima attenzione su questa vicenda, c'è stato già un sopralluogo, situazione giudicata piuttosto seria. Serve un intervento importante. Solo dopo una perizia geologica si potrà fare il punto reale della situazione.