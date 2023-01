Dolore e sconcerto a Forino: 30enne si toglie la vita E' successo nel pomeriggio, intorno alle 15

Sconcerto a Forino per la morte di un 30enne A.G. Il giovane si è tolto la vita nella sua abitazione di via Petraro. Lascia la moglie e due figli. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione. Il suo corpo è stato scoperto dai familiari. Non si conoscono i motivi dell'insano gesto. In questo momento è atteso il medico legale.