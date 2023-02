Incidente a Montemiletto: feriti tra le lamiere, 4 trasferiti in ospedale Schianto sull'Appia Bis, tre persone trasportate al Frangipane 1 al Moscati

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 20'40 di ieri 31 gennaio, sono intervenuti a Montemiletto sulla SS Appia 7 Bis, in contrada San Giovanni, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Su di un'auto una donna di 37 anni, che è stata liberata insieme al personale del 118 intervenuto, mentre a bordo dell'altra autovettura il conducente e altre due persone, due uomini ed una donna. Tutti è quattro sono rimasti feriti, di cui uno è stato trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino e gli altri tre presso l'ospedale di Ariano Irpino. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.