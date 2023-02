Plastica, polistirolo e guaine in un terreno a Torre le Nocelle: denunciato un 50enne di Montemiletto è stato sorpreso dai carabinieri mentre smaltiva il materiale pericoloso

I carabinieri della stazione di Montemiletto hanno denunciato un 50enne del posto per violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006. L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri all’interno di un terreno di Torre Le Nocelle, mentre smaltiva illecitamente rifiuti di varia natura (plastiche, polistirolo, guaine bituminose) mediante incenerimento. Alla luce degli elementi raccolti, il 50enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Nel contempo, gli operanti hanno richiesto l’intervento dell’A.R.P.A.C. per la bonifica dell’area.