Lioni, adescato sul social si spoglia: poi il ricatto. Denunciato 25enne Un 53enne di Lioni finisce nel ricatto on line. Denunciato un 25enne straniero

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunziato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un cittadino di nazionalità gambiana, di anni 25, residente in provincia di Napoli, per i reati di tentata estorsione e sostituzione di persona ai danni di un 53enne di Lioni (AV).

Nel decorso mese di gennaio la vittima era stata contattata in videochiamata su di una piattaforma di messaggistica on line da una donna e nel corso della conversazione era stato indotto a mostrarsi completamente nudo. Successivamente il 53enne veniva nuovamente contattato dalla stessa donna che chiedeva al malcapitato di versare la somma di 5.000,00 euro su postepay, per ottenere la cancellazione della registrazione della precedente videochiamata e impedire la divulgazione sul web. Gli accertamenti espletati dal personale di Polizia, a seguito della denuncia presentata dalla vittima, hanno consentito di individuare nel cittadino straniero citato l’intestatario sia dell’utenza telefonica dalla quale erano partite le chiamate sia della carta postepay fornita per portare a termine l’attività delittuosa.