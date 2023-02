Rubano in una villetta ma poi finiscono in un dirupo: un ferito e due in fuga Serata rocambolesca ad Ariano Irpino. E' caccia a due malviventi armati, un terzo è in ospedale

Condividi









di Gianni Vigoroso

E' caccia ai malviventi nelle campagne di contrada Grignano, Stillo, Acqua di Tauro e dintorni...