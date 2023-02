Detenzione e spaccio di droga in Irpinia: arrestate 4 persone Sequestrati 40 grammi di cocaina, 256 grammi di marijuana e tremila euro in contanti

Procede ininterrotta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto al fenomeno dello spaccio di droga: mirati servizi stanno permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare le sostanze stupefacenti. L’attività, spesso condotta unitamente ad unità cinofile, è anche mirata a ottenere un effetto di deterrenza verso il consumo, spesso purtroppo da parte di giovani e giovanissimi. In tale contesto, nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Avellino, coadiuvati da personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, hanno effettuato una serie di controlli ad Altavilla Irpina: l’attività ha portato all’arresto di 4 persone per “Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

Nella circostanza, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, la pattuglia della Stazione di Altavilla Irpina ha notato l’atteggiamento sospetto di una giovane coppia (lui 22enne del posto, lei 25enne di un comune limitrofo), fermata a bordo di un’Audi. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, i predetti sono stati trovati in possesso di 12 dosi di cocaina nonché di una bustina contenente sostanza stupefacente di tipo marijuana. Le successive perquisizioni domiciliari, eseguite con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente 40 grammi di cocaina, 256 grammi di marijuana, vario materiale utile per il confezionamento delle dosi nonché oltre 3.000 Euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Gli elementi raccolti hanno consentito ai Carabinieri di delineare un coerente quadro indiziario che, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, ha portato anche all’arresto della madre del 22enne e del convivente della stessa.