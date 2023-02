Ariano, città sferzata dal vento: lamiere volanti nel centro storico Domenica di super lavoro per vigili del fuoco e polizia municipale

Sono dovuti intervenire in più zone della città polizia municipale e vigili del fuoco di Grottaminarda per fronteggiare le forti raffiche di vento che hanno arrecato non pochi pericoli e disagi ad Ariano Irpino.

Ecco i vari interventi, andiamo con ordine

Un pomeriggio di quelli da tour de force. In via San Leonardo il primo crollo che poteva avere conseguenze davvero drammatiche. Un grosso pezzo di lamiera è volato tra una strada di accesso ad alcune abitazioni e una ringhiera.

Stesso episodio in via Guardia a pochi passo dalla chiesa di San Pietro Apostolo, dove è stata momentaneamente chiusa la strada e in via Annunziata nei pressi dell'abitazione del noto cantautore italiano Tommaso Paradiso.

La stessa squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire in via Capezzuti a pochi passi dall'ingresso di una casa di riposo per lo stesso problema. Si tratta per lo più di abitazioni abbandonate, diroccate e disabitate che necessiterebbero di una maggiore attenzione soprattutto da parte dei proprietari.

L'opera preziosa della polizia municipale nonostante la cronica carenza di personale

Nel corso della mattinata, gli agenti diretti dal comandante Angelo Bruno hanno effettuato una mappatura delle zone a rischio. Attenzione rivolta soprattutto agli alberi. Verifiche che continueranno anche nella giornata di oggi.