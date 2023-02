Omicidio Zeppetelli, i due imputati davanti al gup del tribunale di Avellino L’omicidio di Nicola Zeppetelli, avvenuto il 19 febbraio 2022 a Cervinara alla Piazza Loffredo

E’ stata fissata l’udienza preliminare per il 14 febbraio 2023 davanti al gup Fabrizio Ciccone, presso il tribunale di Avellino, a carico di Alessio Maglione e Giuseppe Moscatiello.

Come si ricorda i due sono imputati per l’omicidio di Nicola Zeppetelli, avvenuto il 19 febbraio 2022 a Cervinara alla Piazza Ioffredo. Alessio Maglione autore materiale della condotta omicidiaria, esplodeva cinque colpi di arma da fuoco che hanno causato l’immediato decesso di Nicola Zeppetelli, attinto mortalmente agli arti inferiori e al costato sinistro in particolare all’addome, cagionandogli lesioni viscerali mortali.

Inoltre, subito dopo Maglione esortava il suo complice Moscatiello, presente in macchina a scendere, ed entrambi infierivano ripetutamente con calci in modo insistito sul corpo della vittima che era già riversa a terra, in seguito ai colpi esplosi.

La famiglia in più circostanze, unitamente ai cittadini della Valle Caudina, che numerosi hanno manifestato anche con fiaccolate, ha chiesto giustizia rispetto ad un delitto efferato e agghiacciante, animato per altro da motivi futili e abietti . I familiari assisiti dagli avvocati Vittorio Fucci e Marianna Taddeo, già costituiti come persone offese, si costituiranno parte civile in sede di udienza preliminare.