Scivola e precipita sul marciapiedi: paura in via Circumvallazione E' accaduto nel pomeriggio. Sul posto intervenuta un'ambulanza del 118

Paura in via Circumvallazione. Un uomo è caduto mentre camminava sul marciapiede. L’impatto al suolo lo ha immobilizzato. A chiamare i soccorsi alcuni passanti. Sul posto è intervenuta in pochi minuti un’ambulanza del 118. A fare da assistenza anche i carabinieri. L’uomo è stato portato in ospedale per le cure del caso, fortunatamente non ha riportato grosse ferite.