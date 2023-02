Altavilla, detenzione e spaccio di droga: l'intera famiglia resta ai domiciliari Nel corso dell'interrogatorio i quattro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere

Restano tutti e quattro agli arresti domiciliari: J. A. 22enne di Altavilla Irpina, la sua compagna 25enne di Grottolella M.R., la madre di lui B.T. e il suo compagno G.V. entrambi di Altavilla Irpina. I quattro, difesi dagli avvocati Rita Tirri e Alberico Villani, sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati tratti in arresto nel fine settimana scorso al termine di una perquisizione veicolare e personale. Il gup Paolo Cassano ha convalidato le misure al termine dell’udienza, nel corso della quale si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

I controlli

Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale - la pattuglia della Stazione di Altavilla Irpina ha notato l’atteggiamento sospetto della coppia J.A e M.R (sorella di un indagato nella scomparsa di Mimì Manzo) fermata a bordo di un’Audi. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, i giovani conviventi sono stati trovati in possesso di 12 dosi di cocaina nonché di una bustina contenente sostanza stupefacente di tipo marijuana. Le successive perquisizioni domiciliari, eseguite con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente 40 grammi di cocaina, 256 grammi di marijuana, vario materiale utile per il confezionamento delle dosi nonché oltre 3.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

L’ulteriore perquisizione

I carabinieri successivamente hanno effettuato una perquisizione anche a casa della madre del giovane, titolare di un bar di Prata Principato Ultra. Perquisizione con esito positivo anche a casa della madre del 22enne e del compagno nella quale è stata rinvenuta e sequestrata della sostanza stupefacente.