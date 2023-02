Montemiletto: Spaccio, armi e furti: controlli a tappeto, denunce e fogli di via Controllate 250 auto e 150 persone: denunce anche per guida sotto effetto di alcol e possesso droga

I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano nell'ultima settimana hanno intensificato una massiccia attività di controllo a Montemiletto e nei comuni limitrofi. Sono state controllate circa 250 veicoli e oltre 150 persone, 3 delle quali sono state proposte per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio. Si tratta di due giovani di Chiusano San Domenico e di un uomo di Bonito, tutti con a carico precedenti di polizia, trovati nei pressi di abitazioni isolate. I tre alla specifica richiesta da parte dei militari, non hanno sono riusciti a fornire alcuna valida giustificazione circa la loro presenza nel luogo dove sono stati sottoposti a controllo. Ma non solo. I controlli sono stati ampi e approfonditi e sono scattate anche denunce per altri reati.

Sono stati denunciati per:

- “Guida sotto l’influenza di alcool”, tre automobilisti che, fermati in evidente stato di alterazione psicofisica. I tre sono risultati avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida. Oltre alla denuncia ai tre è stata ritirata la patente.

- “Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”, un giovane di Venticano e uno di Bonito che, fermati alla guida delle loro autovetture, all’esito di perquisizioni sono stati rispettivamente trovati in possesso di uno sfollagente e di un’ascia che sono stati sequestrati.

E non è inoltre venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti che ha permesso di segnalare un 20enne di Mirabella Eclano, sorpreso in possesso di una modica quantita` di marijuana.

I soggetti denunciati sono persone sottoposti a indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.