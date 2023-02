Azzannato al volto dal suo cane, 60enne in codice rosso al Moscati di Avellino Il caso a Lauro

Azzannato al volto dal suo cane, in codice rosso al Moscati di Avellino . Un 60enne di Lauro, in provincia di Avellino, è stato trasportato in urgenza, in codice rosso in ospedale per le ferite. L'uomo, che non rischia la vita, è stato azzannato dal suo pit-bull e ha riportato diverse ferite a un occhio e un orecchio. I medici nel nosocomio del capoluogo irpino di contrada Amoretta, sono riusciti a salvargli la vista. Il 60enne medicato e soccorso tempestivamente dai sanitari si trova ora ricoverato. Anche il cognato dell'uomo, che ha provato a soccorrere il sessantenne è rimasto ferito a una mano. Gli sono stati applicati vari punti di sutura.