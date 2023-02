Montefalcione, donna trovata morta in casa, non rispondeva da mesi: si indaga Sul posto carabinieri e medico legale. Salma portata all'obitorio del Moscati

Trovata morta in casa, si indaga a Montefalcione. Una donna, sulla cinquantina, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione. Il decesso, con molta probabilità, è avvenuto da molti giorni (si ipotizza anche mesi), visto il corpo in stato di decomposizione. A dare l'allarme alcuni suoi conoscenti che dopo aver notato l'assenza della donna sia al telefono e nei luoghi da lei frequentati, hanno dato l'allarme. Sul posto i carabinieri della locale stazione, insieme a quelli del nucleo investigativo, che hanno eseguito tutti i rilievi necessari. Sul posto anche il medico legale e il magistrato di turno. La salma della donna verrà traslata all'ospedale Moscati per esami specifici tesi ad accertare le cause del decesso.