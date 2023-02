Maltrattamenti nella Rsa, disposta la trascrizione di altre intercettazioni IL processo è stato rinviato al 22 febbraio per ascoltare i primi testi del pm

Maltrattamenti nella rsa Villa Maria di Cervinara: stamane è iniziato il processo per A. P. 51enne di San Martino Valle Caudina, per M.G.R 54enne operatrice di Santa Maria a Vico e per E.O. 31enne operatrice di Cervino. Il tribunale di Avellino, in composizione collegiale, ha disposto la trascrizione di alcune intercettazioni ambientali dalle quale emergerebbe che la persona offesa creava di sovente situazioni problematiche all’interno della struttura per anziani. Situazioni che avrebbero determinato anche discussioni tra il personale. Dopo l’autorizzazione delle trascrizioni il tribunale ha rinviato il processo al 22 febbraio, quando verranno ascoltati i primi testi citati dal pubblico ministero.

Dall’ordinanza sono emersi particolari

Dall’ordinanza, notificata alle tre donne, sono emersi particolari agghiaccianti. Grazie alle indagini effettuate dai carabinieri del nucleo operativo dei carabinieri di Avellino, agli ordini del capitano Pietro Laghezza e dalle immagini delle telecamere sono mersi tantissimi episodi di violenza perpetrati nei confronti di una disabile, ospite della struttura. Schiaffi anche senza motivo e quando la stessa si rifiutava o di mangiare di farsi cambiare le operatrici indagate gettarono un sacco preso da terra addosso alla disabile. O ancora colpi con la ciabatta sul volto della donna ricoverata e affetta da problemi psichici. La disabile in qualche occasione tentava di difendersi con qualche sputo lanciato nei confronti delle operatrici di turno e subito partivano le minacce e le mazzate: «femmina di m… ora che viene G.R. ti devo far scormare di sangue, quello che gli fai fai a questa femmina è tutto perso». Parole che fanno intendere che l’indagata A.P. è ben consapevole che M. G. R. è un soggetto incline alla violenza e che picchiava la disabile.