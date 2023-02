Incendio nella notte a Serino: due auto avvolte dalle fiamme Indagini in corso dei carabinieri

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra per un incendio divampato questa notte a Serino, in Via Lauri.

Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno principalmente danneggiato una Fiat Punto e si sono propagate a un'altra utilitaria parcheggiata nelle vicinanze. Non si esclude l'ipotesi del dolo.