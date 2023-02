Omicidio di Ylenia Lombardo, chiesto l’ergastolo per il compagno La sentenza sarà emessa il 20 marzo prossimo



Carcere a vita e due mesi di isolamento diurno. Questa la condanna richiesta dal pubblico ministero del tribunale di Nola per il 39enne Andrea Napolitano che uccise Ylenia Lombardo, 33 anni originaria di Pago del Vallo di Lauro, a calci e pugni al culmine di un litigio. La 33enne fu massacrata il 5 maggio del 2021 in un appartamento di San Paolo Belsito, in provincia di Napoli, dove i due vivevano. La sentenza verrà emessa il 20 marzo prossimo. I familiari, costituiti parte civile sono rappresentati dagli avvocati Umberto Nappi, Antonio Maffettone e Antonio Mercogliano. L’imputato è difeso dall’avvocato Sabato Saviano.

La ricostruzione

Il trentanovenne, tutt’ora in carcere, raccontò agli inquirenti di aver picchiato e dato alle fiamme la 33enne Ylenia Lombardo a San Paolo Bel Sito, il 5 maggio perché non trovava la carta prepagata carica di circa 15mila euro e pensò che fosse stata lei a prenderla. Fu fermato dai carabinieri di Castello di Cisterna, mentre era nella piazza del paese, davanti a numerose persone.